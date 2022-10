Suya indirim yurtdaşı vuruyormuş! 'İmam keçi çaldı' kafası yeniden hortladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilirken muhalif gazeteler müjdeli gelişmeyi kara haber şeklinde sundu.

Cumhuriyet Gazetesi indirim müjdesini, "Suda indirim yurttaşı vurdu. AKP yoksulun etini de çaldı" başlığıyla verdi.

Konuyu Akit Tv ekranlarında değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, "Şimdi suyu kim kullanıyor? Türk yurttaşı kullanıyor. Ne diyor eğitimli CHP? Suda indirim yurttaşı vurdu diyor. Bu kararla yurttaş vuruldu diyorlar. Bir sürü konserleri yapma et yardımını yapmaya devam et. 'İmamın keçisi çalındığı zaman imam keçi çaldı' şeklinde haber vardı. Biz bunu söylediğimizde ironi yaptığımızı söylediler. Alın işte günlük aktüel gazete. O et yardımını gerçekten fakire yapmaya devam et. Zaten indirim iddiasıyla bu göreve geldiniz. Suyun fiyatında indirim yapılınca yoksula verilen et kesiliyormuş" dedi.