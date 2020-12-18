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Kültür - Sanat Suya 20 yıldır “nakış işliyor”
Kültür - Sanat

Suya 20 yıldır “nakış işliyor”

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve öğretisinden aldığı hevesle 20 yıldır suya nakış işleyen ebru sanatçısı Fatma Betül Koyuncu, Mevlana’nın “Yeni Şeyler Söylemek Lazım” şiirinin düsturuyla yeni eserler ortaya koyarak sanatına tutunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:19:00 -
Suya 20 yıldır “nakış işliyor”

Ebru sanatçısı Koyuncu, “Mevlana Türbesi’nde gördüğüm o eserler bana çok güzel gelirdi. Orada gördüklerim benim zihnime ve ruhuma yerleşmiş. Hazreti Pir’e Fatihalar göndererek, onu ziyaret ederek ve yaptığım sanatımla teşekkür etmeye çalışıyorum” dedi. Ebruya başlamasında Mevlana’dan aldığı manevi desteğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Koyuncu şunları kaydetti: “Belki ailem çok sevdiği için, belki de Hazreti Mevlana’nın kıymetini büyüklerimiz bilip bize anlattığı için Mevlana benim için çok önemliydi. Hazreti Mevlana’nın bahçesinde oynayarak büyüdüm. Ortaokul zamanlarımda okula giderken sokakta köşeyi döndüğümüz zaman Hazreti Mevlana’nın türbesi karşımızda olurdu. Türbenin yanından geçerken bir Fatiha okumadan gitmezdik, yolumuzun devamında Şems-i Tebrizi ve Kadı İzzettin Efendi’nin kabrinde de duamızı eder derse öyle girerdik. Bizler bu insanların eteğinde, bu ruhaniyetlerinin etkisiyle büyüdük. Belki bu işlere gönlümün meyli de bundandır. En azından ‘Pir beni tuttu sahip çıktı’ diyorum. ‘Bize gelen Pir’dendir’ diye söylenir ya, her şehrin bir ruhu vardır, Konya’nın da en güzel ruhu Hazreti Pir’dir, onu sevenlerdir. Şehrimiz ve şehrimizde yaşamış olanlar çok güzel. Aslında bize kıymet bilmek düşüyor, köklerimizden kopmadan onların öğretilerini anlayabilmemiz gerekiyor. Sanat, onların verdiklerinin bir nüvesi. Hazreti Pir diyor ki, ‘Koşun koşun su nakış tuttu.’ su nakış tutmaz, su ebruyla nakış tutar.”

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