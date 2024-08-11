SUV alacaklar dikkat: Renault Captur, Fiat Egea Cross’u geçti!

Renault ve Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'de uygun fiyatlı sıfır araç satın almak isteyen birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Zira Renault'un Captur modeli ve Fiat'ın Egea Cross modeli pek çok insanın gündeminde yer alıyor.

Öte yandan açıklanan güncel Renault ve Fiat fiyat listesi kontrol edildiğinde, Captur SUV otomobil modelinin bazı Egea Cross versiyonlarından ucuz olduğu görüldü.

FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ RENAULT CAPTUR SUV FIRSATI

Fiat, Türkiye'deki otomobil pazarında yoğun ilgi gören otomotiv firmaları arasında gösteriliyor. Çünkü satışa çıkarttığı otomobil modelleri, şık tasarımlarının yanı sıra uygun fiyatları ile dikkat çekici olabiliyor.

Öte yandan açıklanan güncel Fiat Egea Cross Limited fiyat listesi kontrol edildiğinde, 2024 model yılı 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ versiyon otomobilin kampanyalı olarak 1.566.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Bunun yanı sıra 2024 model yılı Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyon SUV araç, 1.562.000 TL'den satışa sunuldu.

Bu noktada Fiat Egea Cross Limited versiyonundan ucuz olarak dikkat çeken Captur SUV, Renault gemileri yaktı, ağustos ayına adeta noktayı koydu bile dedirtebiliyor.

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RENAULT CAPTUR 2024 MODEL YILI AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Renault otomobil üreticisi, Captur modeli ile Türkiye'deki birçok SUV tutkunun dikkatini çekiyor. Bu nedenle her ay fiyat listesi pek çok insan tarafından merak ediliyor. İşte 2 Ağustos 2024 tarihli Captur fiyat listesi;

Versiyonu: Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg. Fiyatı: 1.562.000 TL.

FİAT EGEA CROSS 2024 MODEL YILI AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Fiat otomobil üreticisi, Egea Cross modeli ile birçok insanın dikkatini çekiyor. Ayrıca Cross modeli; Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere 4 farklı versiyona ayrılıyor. En ucuz Fiat Egea Cross versiyonu Street donanım olarak ön plana çıkarken, en pahalısı Limited olarak gündeme geliyor. İşte Fiat Egea Cross Limited 2 Ağustos 2024 tarihli fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Fiyatı: 1.217.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.207.900 TL.

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Fiyatı: 1.267.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.257.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Fiyatı: 1.526.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.516.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Fiyatı: 1.576.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.566.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Fiyatı: 1.648.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.638.900 TL.