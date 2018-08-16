Şuursuz fırsatçılara uyarı

Bazı bankaların sağlıklı çalışan firmaların üzerine haksız bir şekilde giderek, sancılı süreci kâr amaçlı bir ranta çevirmek istediğine dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu yönde bize yoğun şikâyetler iletiliyor. Oda böyle bir tutum sergileyen bankalara karşı sessiz ve seyirci kalmayacağımızı ifade etmek istiyorum” diyerek, şuursuz fırsatçıları kınadıklarını vurguladı. Ve “Ülkemizin aydınlık yarınlarına güveniyoruz’’ mesajını verdi.