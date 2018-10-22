Suudileri petrol tedirginliği sardı!

Rus haber ajansı TASS'a konuşan SuudiArabistanEnerji Bakanı Khalid al-Falih, Kaşıkçı krizi nedeniyle Batılı ülkelere 1973'teki gibi bir petrol ambargosu uygulamayı düşünmediklerini söyledi. Falih "Bu anlaşmazlık geride kalacak. Suudi Arabistan çok sorumlu hareket eden bir ülke. Yıllardır petrolü siyasetten uzak tuttuk ve petrol politikamızı sorumlu bir ekonomik araç olarak kullandık" dedi.

'FİYAT GARANTİSİ YOK'

Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi halinde küresel ekonominin yavaşlayacağı ve bir resesyonun tetikleneceği endişesini dile getiren Falih, "İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların gelecek ay tamamen yürürlüğe girmesiyle petrol fiyatlarının yukarı gitmeyeceğinin garantisi yok. Petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesine gitmeyeceğinin garantisini veremem, çünkü diğer üreticilerin ne yapacağını öngöremem" diye konuştu. Falih ayrıca, global petrol piyasasından 3 milyon varil/gün petrolün çekilmesi halinde, bu büyüklükteki bir kaybı telafi edemeyeceklerini ve rezervleri kullanmak zorunda kalacaklarını da vurguladı.

OLASI YAPTIRIMA KARŞI ATAK

Suudi Arabistan, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurmuştu. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ABD'nin uygulayacağı olası ambargo/yaptırım tehditlerine karşılık, karşı atak planları yaptığı ileri sürülmüştü.