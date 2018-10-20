Suudilere o 6 ülkeden destek var!

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Filistin ve Yemen'in ardından Cibuti ile Arap kuruluşları da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında aldığı kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a ve Kral Selman bin Abdulaziz'e destek mesajı verdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Cibuti, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda gösterdiği özeni övdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı, olaya karışan 18 kişinin tutuklanmasıyla ilgili kararı memnuniyetle karşıladı.

Arap Parlamentosu da Suudi Arabistan Kralının, Kaşıkçı olayının sorumlularının yargılanması yönündeki kararından hoşnut olduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Suudi Arabistan'ın aldığı kararların, kraliyetin gerçeklerin açığa kavuşturulması ve suçluların adalet karşısında hesap vermesi konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.