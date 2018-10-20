Suudiler, ne oldu da Kaşıkçı cinayetini itiraf etti? İşte tüm detaylar

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü saat 13:14'te Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinde Riyad'dan gelen infaz ekibi içeride çoktan pusuya yatmıştı..

15 kişilik İnfaz ekibi, birkaç saat sonra konsolosluktan ayrılıp araçlarla 500 metre ilerideki Rezidansa yani konsolosun kaldığı konutun garajında girdi ,ardından da Atatürk Havalimanı'nda kendilerini bekleyen uçaklarla Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerine doğru yola çıktı..

Peki Kaşıkçı'nın kaybolduğu ilk günlerde "içeri girdi ve sonra da çıktı" diyerek gazeteciyle ilgili iddiaları reddeden Riyad yönetimi cinayeti itiraf noktasına nasıl geldi?

Türkiye soruşturma sürecini çok iyi yönetti

Türkiye olayın aydınlanması için akıllıca bir yol izledi...

Önce kaşıkçı için gelen 15 kişilik ekibin tüm görüntüleri basına verildi.

Öyle ki infaz ekibini İstanbul'a getiren uçağın, suikast timinin havaalanından çıkışları, konsolosluk ve rezidansa girişleri ile İstanbul'dan ayrılmalarına dair tüm görüntüleri basınla paylaşıldı.

İnfaz ekibi isim isim deşifre edildi

İnfaz için gelen ekibin kimlikleri de tek tek deşifre edilip medya organlarıyla paylaşıldı.

Bu ekibin sıradan bir ekip olmadığı istihbaratçı asker ve adli tıp uzmanından oluşan özel bir suikast timi olduğu bilgisi verildi.

Gelenlerin turist değil Kaşıkçı'yı öldürmek için gelen infaz ekibi olduğu gerçeğinin tüm dünyada yankı bulması sağlandı..

Böylece Riyad yönetimine cinayeti itiraf ettirmek için baskı uygulandı ..

Türkiye, Suud yönetimini tüm dünyanın köşeye sıkıştırması için akıllı bir adım daha attı..

Uluslararası ajanslar ve ABD basını hamlesi etkili oldu

Başlatılan soruşturmayla ilgili çok önemli bilgiler dış basınla özellikle de ABD basınıyla paylaşıldı..

Bu paylaşımlar dünyada ses getirdi..

Konsolosluk rezidans ve bazı araçlarda yapılan aramalarda Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldı.. O delillerde de ilgili de aynı yöntem izlendi.. Kanıt bulunduğu bilgisi dünyanın önde gelen medya organlarıyla paylaşıldı.. Arka arkaya dünya liderlerinden tepki sesleri yükseldi.

Küresel baskı Riyad'ı iyice köşeye sıkıştırdı

Ve 18 gün sonra Suud yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etti.. Cinayet ile ilgili "münakaşa sırasında oldu" dedi açıklamada cesetle ilgili bilgi verilmedi..

Kaşıkçı'nın naaşı nerede? Şimdi merak edilen soru bu!

Reuturs'ın Suud kaynaklarına dayandırdığı gibi Kaşıkçı'nın cesedi infaz timi tarafından yerel işbirlikçiye verilmiş olabilir.

Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılıp infaz timinin uçağıyla yurtdışına çıkarılma olasılığı polisin ihtimal olarak değerlendirdiği başlıklar arasında..

İlk günden itibaren bazı araçların farklı yönlere gittiği söyleniyordu. Bu araçlarla Yalova, Belgrad ormanı veya 3. bir yere Kaşıkçı gömülmüş olabilir. Bu sorular muhtemelen önümüzdeki günlerde netleşecek

(Haber7)