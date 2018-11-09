0553 313 94 23
impression

Suudiler durulmuyor! Kaşıkçı'nın adını kullanarak sızmaya çalıştılar

Suudi Arabistan'da bulunan bir grup hacker, Suudi muhalif gazeteci Al el-Ahmed'in posta hesabına sızmaya çalıştı. Hackerların, sızma sırasında Cemal Kaşıkçı ismini kullandığı da ortaya çıktı.

09 Kasım 2018 Cuma 19:52
Suudiler durulmuyor! Kaşıkçı'nın adını kullanarak sızmaya çalıştılar

Amerikan Associated Press ajansının yaptığı araştırmaya göre, merkezi Suudi Arabistan olduğuna inanılan ve gazeteci gibi davranan bir grup hacker, Washington'da yaşayan Suudi muhalif gazeteci Ahmed'in elektronik posta hesabına sızmaya çalıştı.

Ahmed, yaptığı açıklamada, şubat ayında BBC televizyonu için röportaj talebini içeren bir mail geldiğini ve bunu gönderen kişinin kendisini Genel Yayın Yönetmeni Sekreteri Tanya Stalin olarak tanıttığını belirtti.

İlgili elektronik posta hesabıyla bir süre temasta kalan Ahmed, daha sonra BBC'de çalışan böyle birisinin olmadığını öğrendiğini anlattı.

Kasım 2017'de Cemal Kaşıkçı adına bir elektronik posta aldığını aktaran Ahmed, mailin zararlı yazılım bulunan bir link içerdiğini kaydetti.

Ali el-Ahmed, ilgili mailleri gönderen hackerların Suudi Arabistan merkezli olduğuna inandığını belirtti.

Ahmed'in maillerini inceleyen yazılım şirketi Citizen Lab de söz konusu elektronik postaların Ali el-Ahmed'in hesabını ele geçirmek için gönderildiğini teyit etti.

Suudi Arabistan hakkındaki "yazılımla izleme" iddiaları

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını iddia etmişti.

ABD'li gazeteci Courtney Radsch da Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan kişileri belirlemek için ABD'li şirket ve yazılımlara milyonlarca dolar harcadığını ileri sürerek, "Cemal Kaşıkçı, İsrail tarafından üretilip bir Amerikalı şirket tarafından satılan Pegasus adlı yazılım programıyla gözetlendi." demişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:52
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Erdoğan ile konuşmak için çok hevesli
    1. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan,..
    2. MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada..
    3. Macaristan Başbakanı Orban: Doların..
    4. Amasya'da radara böyle yakalandı: 488..
    5. Donald Trump'tan Amerika'da isyan..
    6. Rusya Avusturya'ya nota verdi
    7. Konya'nın Çeltik ilçesinde iki..
    8. Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına..
    9. Sergen Yalçın'la anlaşma tamam
    10. Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ..
    11. Stres, üzüntü 'köse' yapıyor
    12. İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa..
    13. Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü,..
    14. Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma..
    15. Trump, o yasağın başka gazetecilere de..
    16. Bulantı ve kusmaya çareler
    17. Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı
    18. Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    19. Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin..
    20. Okulu sınava sokun
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!