Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!

yeniakit.com.tr Dış Haberler Servisi

Daha önce Suudi Arabistan'da hapse atılan aktivist Loujain el Hathloul'un ve kadın mahkumların hapishanede işkence ve cinsel saldırılara maruz kaldığını ortaya çıkmıştı. Loujain el Hathloul'un kardeşi Walid el Hathloul CNN'e konuşmuş ve kardeşi Loujain'in düzenli olarak hakarete maruz kaldığını, dövüldüğünü, elektrik verildiğini ve cinsel tacize uğradığını söylemişti.

Suudi yetkililer skandalı örtbas etmek için harekete geçti

Tecavüz ve işkence skandalının ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan devlet görevlileri bu ahlaksızlığı örtbas etmeye çalıştığı öğrenildi.

Suudi yetkililer, Suudi aktivist Loujain el Hathloul'a tecavüz ve işkenceyi reddetmesi halinde serbest bırakma teklifinde bulundu.

Belge imzalatmak baskı yapıyorlar

Loujain el Hathloul kardeşi Walid el Hathloul Twitter'da yaptığı açıklamada "Suudi Devlet Güvenliği son zamanlarda ablamı hapishanede ziyaret etti," ifadelerinde bulundu.

Suudi aktivistin kardeşi “İşkence ve tacizi reddetmek için videoda görüneceği bir belgeyi imzalamasını istediler. Bu onu serbest bırakma anlaşmasının bir parçasıydı.” dedi.

Hathloul'un kardeşi, yetkililerin son zamanlarda anlaşmaya aracılık etmek amacıyla üç kez hapishanede ziyaret ettiğini ve yetkililerin istismarı reddeden bir belge imzalaması için baskı yaptığını söyledi.

Mayıs ayında tutuklanmıştı

El Hathloul, Mayıs 2018'de Suudi Arabistan'daki diğer 10 kadın hakları aktivisti ile birlikte tutuklandı. Ailesi, Suudi aktivistleri ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, son aylarda kendisinin ve diğer kadın tutukluların işkence gördüklerini ve cinsel tacizde bulunduklarını iddia etti.

Prens Selman'ın başdanışmanı da sorguya katıldı

Ayrıca, Prens Muhammed Bin Salman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin sorgu oturumlarından en az birinde mevcut olduğu da iddialar arasında.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve olaylara aşina olan insanlara göre, Kahtani'nin tutuklulardan birini tecavüz etmek, öldürmek ve kanalizasyon sistemine atmakla tehdit ettiği iddia ediliyor.