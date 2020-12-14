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Aktüel Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama
Aktüel

Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama

Patlamanın "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle meydana geldiği bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:10:55 -
Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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