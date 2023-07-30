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Dünya Suudi Arabistan’dan Türkiye kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Dünya

Suudi Arabistan’dan Türkiye kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:26:00 -
Suudi Arabistan’dan Türkiye kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında elektronik vize uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında elektronik vize uygulamasına geçeceğini duyurdu. 

Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.

Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.
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