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Ekonomi Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar
Ekonomi

Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Twitter'dan Türkiye'ye karşı yeni boykot çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:34:00 -
Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar

Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı skandal tutumunu devam ettirdi.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Türkiye'ye karşı yeni boykot çağrısı yaptı.

İlk bilgilere göre Suudi şirketlerine 'Made in Turkey' damgalı ürün almamaları telkin edilmeye başlandı

Sosyal medyadan çağrı

Suudi yatırımcılara çağrı yaparak Türkiye'den kaçmalarını isteyen Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, skandal çağrısını Twitter’dan yaptı.

Al-Ajlan, attığı tweette "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

Türk ürünleri özellikle gıda alanındaki konteynerler haftalarca gümrüklerde bekleten Suudi yetkililer 'Made in Turkey' damgalı ürün alınmaması için resmi imza işlemlerini devreye sokuyor. Türklerin sözleşmesi ise feshediliyor.

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Yorumlar

321

müslüman ülkeler bu konuda haklıdır
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Ümmetin duası

Sizde Müslüman ülkelerin hac umre parasını pkk ya batıya verin daha çok Müslüman kanı döksün. Batı hayranı suut yönetimi
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