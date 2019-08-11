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Suudi Arabistan'dan saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacce ilini hedef alması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 11 sivilin de yaralandığı öğrenildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:26
Suudi Arabistan'dan saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Hacce iline düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü, 11'inin yaralandığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, koalisyon güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı Somala bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saldırının düzenlendiği evde ülkedeki çatışmalar yüzünden göçmen durumuna düşmüş ailenin kaldığı belirtildi.

Koalisyon güçlerinden suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin büyük çoğunluğu, 2014 yılından bu yana Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Yemen hükümet güçleri ise kentin bazı bölgelerini elinde tutuyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:26
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Husiler

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