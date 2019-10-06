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Suudi Arabistan'dan kadınlar için yeni karar: Artık yasak değil

Son dönemlerde kadınlar için yasak olan birçok alanda yenilikler yapan Riyad yönetimi, bir yasağı daha kaldırdı. Suudi Arabistan'a gelen yabancı uyruklu kadınlar, yeni düzenlemeyle, yanlarında eşleri ya da yakınlarından biri olmaksızın otellerde kalabilecek.

06 Ekim 2019 Pazar 10:17
Suudi Arabistan'dan kadınlar için yeni karar: Artık yasak değil

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Turizm Kurumunun aldığı karara göre, Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek.

Yabancı kadınlar, pasaportlarını göstererek veya kendi kimliği olmaksızın yakınlarının refakatinde ve onların bilgileriyle otellerde kalabilecek.

Otelde kalabilmeleri için yabancı kadınlardan daha önce istenen aile belgesi şartı kaldırıldı.

Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirme yoluna giderken turizm alanında ülkenin imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Bu yönde geçen ay sonunda aldığı kararla, 49 ülkenin vatandaşlarına turizm vizesi alma imkanı tanımıştı. Buna göre Avrupa'dan 38 ülkeye ek olarak ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Kazakistan, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Brunei vatandaşlarına turizm vizesi verilecek.

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:17
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