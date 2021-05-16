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Dünya Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması

Suudi Arabistan günler sonra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:33:00 -
Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması

İsrail'in Filistin'e yönelik zalimce saldırıları sırasında 140 Filistinli şehit oldu. Binlerce masum ise yaralandı.

Saldırıların ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'dan açıklama geldi.

'İsrail'in Filistinlilerin temel haklarını aleni şekilde ihlal etmesini' kınayan Suudi Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma 'askeri operasyonların sona ermesini sağlamak için acilen harekete geçmesi' çağrısı yaptı.

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