Suudi Arabistan'dan 'Cemal Kaşıkçı' itirafı: Çıkan kavgada öldürüldü!

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini ifade etti.

18 Suudi vatandaşı gözaltına alındı

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Prens Selman'ın en yakın adamı görevden alındı

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Olağan şüpheli Prens Selman istihbaratı yeniden yapılandıracak

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kurulacak bakanlık komitesinin başında cinayetin olağan şüphelisi Prens Muhammed bin Selman olacak.

İstanbul'a gelen ekip de gözaltına alındı

Gözaltına alınan 18 kişinin arasında ise İstanbul'a gelen ekibin de olduğu öğrenildi. Öte yandan, soruşturmaya ilişkin ise Suudi Kraliyet Savcılığı tarafından 6 savcı görevlendirildi.

Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Açıklamalarda katledilen Cemal Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi