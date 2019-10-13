Suudi Arabistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklama

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü ve Riyad’ın kınadığı harekat konusunda ABD ve Suriye’de desteklediği güçlerle görüştüğünü açıkladı.

Basın mensuplarına konuşan Cubeyr, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü ve Riyad’ın kınadığı harekat konusunda ABD ve Suriye’de desteklediği muhalif güçlerle görüştüğünü belirtti.

Küstah kınama mesajı

“Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini, Suriye’ye yönelik saldırganlığını kınıyoruz. Dün Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı, sonrasındaysa saldırıların kınandığı ve Türkiye’nin Suriye’den askerlerini çekmeye çağrıldığı ortak bir açıklama kabul edildi. Ayrıca uluslararası topluma da sorumluluk alıp saldırganlığa son verilmesinin sağlaması için çağrı yapıldı” diyen Cubeyr, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Washington’daki ortaklarımızla, ayrıca Suriye’de desteklediğimiz güçlerle yakın istişareler yürütüyoruz ve (durumu) en iyi şekilde çözmenin yollarını arıyoruz.”

ABD’nin harekattan önce askerlerini bölgeden çekmesinin, ‘müttefik YPG'ye ihanet’ olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna yanıt vermekten kaçınan Cubeyr, “Ben bu şekilde tarif edemem” dedi.

Cubeyr, “ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt müttefikleri ile hâlâ çalıştıklarını düşünüyorum, fakat ABD kendi politikalarını kendi belirler. Benim şu veya bu yaklaşımın doğru olup olmadığını söylemem ukalalık olur" dedi.