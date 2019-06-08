0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan ABD'yi kızdıran hamle

Suudi Arabistan'ın Çin ile gizlice balistik füze merkez kurması ABD'de tepkilere neden oldu. "İran ile silah savaşına ayak uyduruyorlar" denildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:59
Suudi Arabistan'dan ABD'yi kızdıran hamle

ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinden Suudi Arabistan, Çin'le ortaklık iddiasıyla gündeme geldi.

Amerikan menşeili CNN'in haberinde yer alan iddiaya göre, Donald Trump yönetiminin Kongre'den sakladığı Riyad-Pekin füze iş birliğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gizli balistik füze merkezi kurdular

ABD istihbaratına dayandırılan haberlerde Suudi Arabistan, Çin ile birlikte gizli bir balistik füze geliştirme merkezi kurdu. Özellikle geçen yıl ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın ardından bütün gözlerin üzerinde olduğu Riyad yönetiminin Çin ile birlikte gizlice balistik füze geliştirdiği öne sürülüyor.

Batı'nın haberi olmadan büyük atılımlar yaptılar

ABD istihbaratının üst düzey yetkililerinin senatörlere Suudi Arabistan hakkında bilgi verdiği belirtildi. Yetkililer, “Suudi Arabistan, Batı’nın haberi olmadan füze teknolojisinde büyük atılımlar yaptı. İran ile silah savaşına ayak uyduruyorlar” dedi.

Washington’da gündemi değiştiren iddiaya göre, Çin’in desteğiyle Suudi Arabistan bir füze geliştirme merkezi inşa etti. ABD’nin bu konuda sağlam kanıtlarının olduğu iddia edildi.

Çin'in savunması

Geçtiğimiz aylarda Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ile Suudi Arabistan’ın stratejik partner olduğunu duyurarak, “Böyle ortaklıklar uluslararası kanunlara aykırı değil ve bu ortaklıklarda kitle imha silahları yapılmıyor” açıklamasını yapmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:59
  1. İstanbul
  2. Riyad-Pekin füze iş birliği
  3. Suudi Arabistan
  4. Çin
  5. Donald Trump
  6. Riyad yönetimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Şahintepe’ye imar müjdesi
    1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    2. Bahçelievler’de karısına sokak..
    3. Kuaföre gitti, ölümden döndü!
    4. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da trafik kazası
    5. Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Beşiktaş’ta 4 kişinin ölümüne neden..
    7. Polis tacizciyi linçten son anda..
    8. İzmir'de 92 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Askeri helikopter kayalıktan düşen..
    10. New York'ta Türk bayrağı ve mehter..
    11. Savcı Sayan sosyal medyadan patladı:..
    12. Suudi Arabistan'dan ABD'yi kızdıran..
    13. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 4..
    14. Denizdeki can pazarından acı haber
    15. Aksaray polisi karayollarında bayram..
    16. 6 bin iyi yaşam savunucusu..
    17. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    18. ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre..
    19. Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih..
    20. "İstanbul illüzyon ustalarını değil,..
    21. R4 Dünya Rafting Şampiyonası..
    22. Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
    23. Zap suyuna kapılan eski zabıta..
    24. Almanya'da Keup Caddesi'ndeki bombalı..
    25. "Doğu Akdeniz ABD için stratejik önemde"
    26. Pirinç üreticilerinin su problemi için..
    27. Türkiye- Fransa maçı saat kaçta? Euro..
    28. Filistinli gruplardan ABD..
    29. Yaşlı teyzeden büyük başarı
    30. Fransa Açık’ta kadınlarda şampiyon..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!