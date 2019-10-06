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Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni verildi

Suudi Arabistan'a gelen yabancı uyruklu kadınlar, yeni düzenlemeyle, yanlarında eşleri ya da yakınlarından biri olmaksızın otellerde kalabilecek.

06 Ekim 2019 Pazar 07:55
Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni verildi

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Turizm Kurumunun aldığı karara göre, Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek. 

Yabancı kadınlar, pasaportlarını göstererek veya kendi kimliği olmaksızın yakınlarının refakatinde ve onların bilgileriyle otellerde kalabilecek.

Daha önce aile belgesi isteniyordu

Otelde kalabilmeleri için yabancı kadınlardan daha önce istenen aile belgesi şartı kaldırıldı.

Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirme yoluna giderken turizm alanında ülkenin imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Bu yönde geçen ay sonunda aldığı kararla, 49 ülkenin vatandaşlarına turizm vizesi alma imkanı tanımıştı. Buna göre Avrupa'dan 38 ülkeye ek olarak ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Kazakistan, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Brunei vatandaşlarına turizm vizesi verilecek.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:55
  1. Suudi Arabistan
  2. Yabancı kadın
  3. turist
  4. Anadolu Ajansı

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