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Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:22:40 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 3 bin 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 36 kişi daha yaşamını yitirdi, 1389 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 20'ye, vaka sayısı da 282 bin 824'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 1626 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 245 bin 314'e ulaştı.

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