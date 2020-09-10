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Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 24 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 24 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:52:27 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 24 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 189 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 708 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 189'a, vaka sayısının ise 323 bin 720'ye yükseldiği ifade edildi.

Tedavisi tamamlanan 1032 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 299 bin 998'e ulaştığı bildirildi.

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