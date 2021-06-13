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Dünya Suudi Arabistan'da koronavirüs aşısı zorunluluğu
Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs aşısı zorunluluğu

Suudi Arabistan, koronavirüs aşısı yaptırmayanların artık alışveriş merkezlerine girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Böylelikle aşı dolaylı yoldan zorunlu hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 18:09:00 -
Suudi Arabistan'da koronavirüs aşısı zorunluluğu

Suudi Arabistan'da, koronavirüs aşısı yaptırmayanların ağustos ayı itibarıyla alışveriş merkezlerine girmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede 1 Ağustos itibarıyla alışveriş merkezlerine (AVM) girebilmek için en az 1 doz aşı yaptırılması şartı getirildi.

Aşı zorunluluğu getirildi

Suudi Arabistan'da koronavirüse karşı aşılama kampanyasında şu ana kadar 15,7 milyon doz aşı kullanıldı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 464 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 7 bin 550'yi aşmış durumda.

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