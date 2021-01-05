  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama
Aktüel

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:36:26 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için ülkeye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi sarılarak karşıladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yayınladığı videoda, Veliaht Prens Bin Selman'ın, zirvenin yapılacağı El-Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani'ye uçaktan indikten sonra sıcak bir karşılama yaptığı ve ikilinin sarıldığı görülüyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bugün gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtmişti.

41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Öcalan’a özenen terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın askeri ayağı HPG, 28 Aralık 2020 tarihinde Avaşin’de gerçekleştirilen hava harekatında ölen teröristlerin isimlerini aç..
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay