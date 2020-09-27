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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilere ait İHA'yı düşürdü
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilere ait İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:34:17 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilere ait İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyindeki siviller hedef alınarak sistemli ve kasıtlı şekilde atılan bomba yüklü İHA'nın Yemen semalarında etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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