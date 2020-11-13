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Aktüel Suudi Arabistan, Libya, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan can kayıpları arttı
Aktüel

Suudi Arabistan, Libya, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan can kayıpları arttı

Katar'da 235 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:39:22 -
Suudi Arabistan, Libya, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 20, Libya'da 10, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5, Kuveyt'te ise 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, salgında 441 yeni vaka tespit edildiği ve 454 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 625'e, vaka sayısı 352 bin 601'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 339 bin 568'e ulaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 824 kişinin enfekte olduğu, 556 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 995'e, vaka sayısının 72 bin 628'e, iyileşenlerin 43 bin 259'a çıktığı kaydedildi.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 kişi daha virüsten hayatını kaybetti, 1226 kişiye Kovid-19 teşhisi koyuldu, 668 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle birlikte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 528'e, vaka sayısının 147 bin 961'e, hastalığı atlatanların sayısının 141 bin 883'e ulaştığı belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgın sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 718 kişiye Kovid-19 tanısı koyulduğu ve 751 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 833'e, vakaların 135 bin 650'ye çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının 126 bin 344'e ulaştığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 235 yeni vaka tespit edildiği, 203 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 234 olduğu ülkede, vakaların 135 bin 367'ye, iyileşenlerin 132 bin 356'ya ulaştığı aktarıldı.









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