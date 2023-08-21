Suudi Arabistan Krallığı’na bağlı muhafızlar yüzlerce göçmen öldürdü! Mektupta yazılan, şok eden iddia: 'Allah bilir'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan sınır muhafızlarının dağlık Yemen sınırından ülkeye girmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdüğü öne sürüldü. HRW tarafından yayınlanan raporda, sınır muhafızlarının göçmenlere patlayıcı silahlar kullanarak ve yakın mesafeden ateş ederek saldırdığı belirtildi. HRW'nin araştırmacıları, iddia edilen cinayetlerin işlendiği bölgeye erişemedi. Suudi yetkililer ise iddiaları reddetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan sınır muhafızlarının dağlık Yemen sınırından ülkeye girmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdüğü öne sürüldü.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan sınır muhafızlarının yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdüğünü öne sürdü. HRW tarafından yayınlanan 73 sayfalık raporda, Suudi Arabistan sınır muhafızları tarafından dağlık Yemen sınırından Suudi Arabistan'a girmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Etiyopyalı göçmenin öldürüldüğü belirtildi. Sınır muhafızlarının bazı göçmenleri patlayıcı silahlar kullanarak, bazılarını ise yakın mesafeden vurarak öldürdüğü aktarılan raporda, Mart 2022 ile Haziran 2023 arasında Yemen-Suudi Arabistan sınırını geçmeye çalışan 38 Etiyopyalı göçmen ile göçmenlerin dört yakınının ifadelerine yer verildi. Raporda, Suudi Arabistan'a yürüyerek geçmek için dağ yollarını kullanan göçmen gruplarına yönelik saldırıların "yaygın ve sistematik" olduğu ve "saldırıların devam ettiği" aktarıldı.

HRW, sınır bölgesine erişemedi.

HRW, raporunu tanık ifadelerine, Suudi Arabistan karakollarının yerini gösteren uydu görüntülerine ve yaralan ve öldürülen göçmenlere ait 350 video ve fotoğrafa dayandırırken, araştırmacıların iddia edilen cinayetlerin işlendiği Yemen-Suudi Arabistan sınır bölgesine erişemediğini belirtti."İnsanlar bana ölüm tarlalarına tanık olduklarını söylediler"Raporun yazarı Nadia Hardman yaptığı açıklamada, "İnsanlar bana ölüm tarlalarına tanık olduklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, geçtiğimiz seneden bu yana "hedefli cinayetlerin hem sayısında hem de biçiminde kasıtlı bir artış" olduğunu söyledi.

"Onlara ne olduğunu sadece Allah bilir"

HRW'nin raporunda ifadesine yer verdiği göçmenlerden 22 yaşındaki Mustafa Sofian Muhammed, 45 Etiyopyalıdan oluşan grubun sınıra doğru üç günlük yürüyüşünün ardından 10 Temmuz 2022'de Suudi Arabistan topraklarından makineli tüfek ve el bombalı saldırıya uğradıklarını belirterek, saldırıda sol bacağını kaybettiğini belirtti. Saldırının ardından sınırı geçmeye çalışan başka bir grup tarafından kurtarıldığını ifade eden Muhammed, Yemen'in başkenti Sana'daki Al Thawra Hastanesinde tedavi gördüğünü ve ardından tedavisinin Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından karşılandığını aktararak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Hallelujah Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade etti.

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Grubundan sağ kurtulan sadece üç kişi olduğunu bildiğini söyleyen Muhammed, "Geri kalanlara ulaşılamıyor. Onlara ne olduğunu sadece Allah bilir" dedi.Suudi yetkili iddiaları reddettiİsmini vermeyen bir Suudi yetkili, HRW'nin iddialarının "temelsiz olduğunu ve güvenilir kaynaklara dayanmadığını" belirterek, söz konusu iddiaları reddetti. Suudi yetkililer, 2022'de BM yetkilileri tarafından geçen yıl sınır muhafızlarının sistematik olarak göçmenleri öldürdüğüne dair iddiaları da şiddetle reddetmişti."Silahın namlusunu kullanarak göçü durdurmaya çalışmak kabul edilemez"Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi Arabistan sınırında göçmenlerin öldürüldüğü iddialarına tepki göstererek, "Silahın namlusunu kullanarak göçü durdurmaya çalışmak kabul edilemez" dedi.BM geçen yıl göçmen ölümlerini gündeme getirmişti.

Ekim 2022'de BM'nin Yargısız veya Keyfi İnfaz Özel Raportörü tarafından Suudi yetkililere yazılan bir mektupta, BM'nin 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında en az 16 olayda sınırda 430 göçmenin "sistematik" şekilde öldürüldüğüne dair raporlar alındığı belirtilmişti.