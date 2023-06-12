Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'nin kapısını çaldı! Bizim için yapın

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’nın balkonlarından, Real Madrid, Barcelona, Ajax ve Liverpool gibi ünlü futbol takımlarının stadyumlarına kadar kullanılan suni çim halısının üreticisi Turk Grass Ma Carpet, yatırımlarını sürdürüyor. Gaziantep’te çim halı üretimi yapan firma, yine Gaziantep’te iplik ve taban bezi alanında yatırım yaparak yeni üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Turk Grass Ma Carpet Kurucusu Memet Arslan, “Polypropilen chips bizim işimizin ana hammaddesi. Bunun yüzde 90’ını ithal ediyoruz. Çünkü Petkim’den yeterince çıkmıyor. Dışarıda bir sorun olduğunda ise bu chipsi Türkiye’ye getirip ipliğe dönüştürmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ürün arzında aksamalar olmaması için stoklu çalışıyoruz. Her süreci kendimiz yaparak biz imal etmek istiyoruz. Bu sebeple 2024 yılı sonuna kadar makina, inşaat gideri, hammadde ve ArGe giderleri dahil toplamda 16 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Şu anda 30- 35 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Yeni yatırımla birlikte bu rakamı 300’e çıkaracağız” dedi. Turk Grass markasının yurtdışında oldukça bilinir bir marka olduğuna vurgu yapan Arslan, “Biz dünyanın en büyükleriyle çalışıyoruz. Burj Khalifa’nın balkonlarından tutun da dünyaca ünlü futbol takımlarının halı sahalarına kadar ürün veren bir firmayız. Bunlar da tabii bize bir mesuliyet yüklüyor. Bir Versace olmayabiliriz ama Versace olmaya çalışan bir şirketiz. Markamızı büyütüp geliştirmeye odaklıyız. Amacımız dünyada en çok satan olmak değil, en kaliteli ürünleri imal eden bir firma olabilmek” ifadelerini kullandı.

Camiye özel halı yapacak

Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerinin diyanet işleriyle de çalıştıklarını söyleyen Memet Arslan, butik işler de yaptıklarını dile getirdi. Suudi Arabistan’dan eski bir müşterisinin aradığını anlatan Arslan, “Orada bir cami yapıyorlarmış ve Suudi Arabistan kralının kayınvalidesinin ismini vereceklermiş. ‘Buranın özel halısını sen yapacaksın’ dediler. Bizdeki Diyanet İşleri onlar da Evkaf Bakanlığı olarak geçiyor. Onların her sene yeniledikleri camiiler ve mescitler oluyor. Misal Mescid-i Aksa da benim çalışmalarım var. Halısı hâlâ duruyor. Türkiye’ye direkt satmadık ancak birçok camiye halı verdik. Orta Doğu’da ise direkt partnerlerimizle birlikte ilerliyoruz” dedi.

“Üreticiler doydu, bayi ağı oluşturuyoruz”

Günlük üretim kapasitelerinin yaklaşık 15 bin metrekare olduğunu ve üretimlerinin yaklaşık yüzde 90’nının yurtdışına gittiğini belirten Memet Arslan, şimdiye kadar ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. “Artık iç piyasaya da eğilmek istiyoruz” diyen Arslan, şöyle konuştu: “Çünkü iç piyasada hali hazırdaki üreticilerin doymuşluklarını gördük. Biz de daha çok o insanlara yönelmek istiyoruz. Çok fazla talep var. Bu sebeple de bölge bayileri oluşturarak bayilik sistemi kuruyoruz. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Adana, Gaziantep’te hazırlıklarımızı yaptık. Bu yılsonuna kadar 20 bayi oluşturacağız. Talepleri değerlendiriyoruz.” Aynı zamanda çok yakında vücuda yüklenilen statik elektriği boşaltmak gerektiğini ve bunun için çalışmaları olduğunu anlatan Arslan, “Bu konu sağlık açısından çok önemli. Çünkü bu durum beyin kanaması ve kalp krizine neden oluyor. Antistatik ürünler için patent başvurusunda bulunduk” diye konuştu.