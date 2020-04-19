  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

2020-04-19 18:46:05 -
Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 97'ye yükseldi. Katar'da vaka sayısı 5 bin 448, Bahreyn'de ise 1873 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 97'ye yükseldiğini belirtti.

Ülkede 1088 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 9 bin 362'ye çıktığı kaydedilirken, hastalığı yenenlerin sayısının 1398'e ulaştığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da ülkede 440 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 5 bin 448'e çıktığını belirtti.

Açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının 518'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 8 olarak açıklanmıştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ülkede 100 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 1873'e çıktığını belirtti.

Açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının 759'a ulaştığı aktarıldı.

Ülkede son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 olduğu duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı