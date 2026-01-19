  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin'den uzayda gövde gösterisi! Guovang ağının yeni halkası fırlatıldı! Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün”
Dünya Suudi Arabistan ile ABD arasında sıcak temas
Dünya

Suudi Arabistan ile ABD arasında sıcak temas

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan ile ABD arasında sıcak temas

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Rubio, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ve İran'daki mevcut durum konusunda koordinasyonu sürdürmek üzere görüştü." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Orta Doğu'da "güvenlik ve istikrarın desteklenmesi" üzerine bir konuşma yapıldığı kaydedilen açıklamada, iki bakanın, bölgedeki gelişmeler hakkında "yakın temas halinde kalma" konusunda mutabık oldukları aktarıldı.

ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!
ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!

Dünya

ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!

ABD’ye karşı olanlara bakın! Emperyalist BirGün duvara tosladı
ABD’ye karşı olanlara bakın! Emperyalist BirGün duvara tosladı

Gündem

ABD’ye karşı olanlara bakın! Emperyalist BirGün duvara tosladı

Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!
Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

Dünya

Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

Dünya

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23