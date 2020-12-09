Suudi Arabistan ile ABD arasında "Şahin Pençesi-2" tatbikatı başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ile ABD Kara Kuvvetleri arasında ülkenin kuzey bölgesindeki askeri tatbikat başladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, "Şahin Pençesi-2" ismini taşıyan tatbikatın başladığı belirtildi ancak ABD kuvvetlerinin sayısına ya da tatbikatın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, söz konusu tatbikatla, bölgesel meydan okumalara karşı muharebe gücünün artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ı Körfez'deki petrol gemilerini ve tesislerini hedef almakla suçlarken, Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.





