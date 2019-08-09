Suudi Arabistan Husilere ait insansız hava aracını düşürdü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.09 Ağustos 2019 Cuma 09:44
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Koalisyon tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha kentine gönderilen İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Husilerin dün Abha Havalimanı'na 2 İHA saldırısı düzenlediği ve uçak seferlerinde aksamaya yol açtığı iddiası da yalanlandı.
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