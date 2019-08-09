Suudi Arabistan Husilere ait insansız hava aracını düşürdü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Koalisyon tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha kentine gönderilen İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca Husilerin dün Abha Havalimanı'na 2 İHA saldırısı düzenlediği ve uçak seferlerinde aksamaya yol açtığı iddiası da yalanlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.