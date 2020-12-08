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Aktüel Suudi Arabistan, Bağdat'ta Ticaret Ataşeliği açtı
Aktüel

Suudi Arabistan, Bağdat'ta Ticaret Ataşeliği açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:48:18 -
Suudi Arabistan, Bağdat'ta Ticaret Ataşeliği açtı

BAĞDAT (AA) - Suudi Arabistan'ın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ticaret Ataşeliği açtığı bildirildi.

Irak'ın resmi gazetesi Sabah'ın haberine göre, Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah el-Kusaybi başkanlığındaki yatırım heyetinin, Bağdat ziyareti sırasında Suudi Arabistan Ticaret Ataşeliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Irak ve Suudi Arabistanlı yatırım heyeti arasında ayrıca Enbar'a bağlı Saklaviye ilçesinde bir hastane ile ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde tarımsal ürünlerin depolandığı silolar inşa edilmesi için anlaşma da imzalandı.

Suudi Arabistan'dan bir yatırım heyeti dün ticari ve ekonomik alanlarda çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gelmişti. Heyet, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmüştü.

Irak'taki bazı Şii siyasi ve silahlı gruplar, Suudi Arabistanlı şirketlerin ülkede yatırım yapmasına karşı çıkıyor. Başbakan Mustafa el-Kazımi ise Suudi Arabistan'ın Irak'ta yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Ar-Ar Sınır Kapısı da 29 yıl aradan sonra 18 Kasım'da yeniden hizmete girmişti.

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