Suudi Arabistan 2021'de savunma için 46,7 milyar dolar ayırdı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, 2021 yılı mali bütçesinin yüzde 17,7'sine tekabül eden 46,7 milyar doları askeri harcamalara tahsis etti.

Maliye Bakanlığının yayımladığı belgeye göre, 2021 yılı bütçesinde savunmaya, 2020'ye göre (48,5 milyar dolar) yüzde 4 düşüşle 46,7 milyar dolar ayrıldı.

Askeri harcamalar yüzde 17,7'lik payla sağlık harcamalarıyla birlikte, eğitimden sonra bütçede ikinci sırayı paylaştı.



Suudi Arabistan hükümeti eğitime 2021 yılı bütçesinin yüzde 18,8'ine tekabül eden 49,6 milyar dolar ayırdı.

Gelirlerin 226,4 milyar dolar, harcamaların ise 264 milyar dolar olması öngörülen 2021 bütçesinde, 37,6 milyar dolarlık açık bekleniyor.

Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş üzerine genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2016 yılından itibaren askeri harcamalarını, İçişleri Bakanlığına bağlı askeri olmayan güvenlik kurumlarını kapsayan güvenlik ve bölgesel idari harcamalardan ayırmaya başladığını ifade etmişti.

Suudi Arabistan'da 2021 bütçe kanunu, dün Kral Selman bin Abdulaziz tarafından onaylanmıştı. Kral Selman, Maliye Bakanı'na genel rezervden para çekip, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi vermişti.

