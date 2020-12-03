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Aktüel Suudi Arabistan 1539 tutukluyu serbest bıraktı
Aktüel

Suudi Arabistan 1539 tutukluyu serbest bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:53:05 -
Suudi Arabistan 1539 tutukluyu serbest bıraktı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Başsavcılığı, ülke genelindeki farklı hapishanelerde bulunan 1500'den fazla tutuklunun serbest bırakıldığını duyurdu.

Al Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Başsavcılığı yetkilileri, dosyaları yeniden incelenen ve hapiste kalmaları için herhangi bir hususun tespit edilmediği 1539 tutuklunun serbest bırakıldığını teyit etti.

Tutukluların davalarını takip eden Suudi Arabistan Başsavcılığı Hapishane Denetim Departmanı Üyesi Abdullah Blayhi, "Yetkili kişilerin onayı olmadan ve cezai işlem standartları yerine getirilmeden birisinin tutuklanması yasal değildir." dedi.

Blayhi, tutukluluk sürecinde yasal standartların uygulanıp uygulanmadığının takibinin de kendi görevleri olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistanlı yetkili, salıverilen tüm tutukluların dosyalarının yeniden gözden geçirildiğini aktardı.

Söz konusu tutukluların neden yakalandığı ve tam olarak ne zaman serbest bırakıldıklarına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.



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