Sütlü tahinli Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Tahinli Kemalpaşa tarifi
Sütlü tatlı sevenler farklı lezzetleri araştırıyor. Peki, sütlü Kemalpaşa olur mu? Tahinli sütlü Kemalpaşa tarifi tam ölçülü:
Yaz aylarında soğuk olarak cuplarda servis edebileceğiniz bir tatlıya ne dersiniz? İşte, sütlü Kemalpaşa tarifi:
Tahinli Kemalpaşa tarifi
Malzemeler:
- Yarım paket peynirli Kemalpaşa tatlısı
- 2 su bardağı şeker
- 2,5 su bardağı su
- 2-3 damla limon
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı un
- 1,5 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağından iki parmak eksik tahin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
Üzeri için:
- Ceviz ya da kavrulmuş susam
Sütlü tahinli Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır?
Öncelikle Kemalpaşa tatlınızı paketinde belirttiği gibi pişirin. Tatlınız şerbet tenceresinde soğurken siz muhallebiyi hazırlayabilirsiniz.
Bir tencerenin içerisine süt, un, nişasta ve şekeri alın.
Ocağın altını açın ve tatlıyı sürekli karıştırarak pişirin.
Tatlı kıvam almaya kaynamaya başladığında altını kısın.
Tencereye vanilya, tereyağı ve tahini ekleyip ocağın altını kapatın.
Muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğumaya başlayan muhallebinin üzerinin kaymaklanmaması için ara ara karıştırın.
Kemalpaşa tatlılarından birer tane servis kasesi ya da cuplara yerleştirin.
Kemalpaşa tatlıların üzerine muhallebiden bölüştürün.
Ardından tatlınızı buzdolabına kaldırın ve birkaç saat soğumaya bırakın.
Tatlınızın üzerini tarçın, ceviz ya da kavrulmuş susam ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.