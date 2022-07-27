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Kadın - Aile Sütlü tahinli Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Tahinli Kemalpaşa tarifi
Kadın - Aile

Sütlü tahinli Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Tahinli Kemalpaşa tarifi

Sütlü tatlı sevenler farklı lezzetleri araştırıyor. Peki, sütlü Kemalpaşa olur mu? Tahinli sütlü Kemalpaşa tarifi tam ölçülü:

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:20:00 -
Sütlü tahinli Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Tahinli Kemalpaşa tarifi

Yaz aylarında soğuk olarak cuplarda servis edebileceğiniz bir tatlıya ne dersiniz? İşte, sütlü Kemalpaşa tarifi:

Tahinli Kemalpaşa tarifi

Malzemeler:

  • Yarım paket peynirli Kemalpaşa tatlısı
  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 2-3 damla limon

Muhallebisi için:

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağından iki parmak eksik tahin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

Üzeri için:

  • Ceviz ya da kavrulmuş susam

Sütlü tahinli Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle Kemalpaşa tatlınızı paketinde belirttiği gibi pişirin. Tatlınız şerbet tenceresinde soğurken siz muhallebiyi hazırlayabilirsiniz.

Bir tencerenin içerisine süt, un, nişasta ve şekeri alın.

Ocağın altını açın ve tatlıyı sürekli karıştırarak pişirin.

Tatlı kıvam almaya kaynamaya başladığında altını kısın.

Tencereye vanilya, tereyağı ve tahini ekleyip ocağın altını kapatın.

Muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğumaya başlayan muhallebinin üzerinin kaymaklanmaması için ara ara karıştırın.

Kemalpaşa tatlılarından birer tane servis kasesi ya da cuplara yerleştirin.

Kemalpaşa tatlıların üzerine muhallebiden bölüştürün.

Ardından tatlınızı buzdolabına kaldırın ve birkaç saat soğumaya bırakın.

Tatlınızın üzerini tarçın, ceviz ya da kavrulmuş susam ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmikli soğuk tatlı tarifi
Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmikli soğuk tatlı tarifi

Kadın - Aile

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmikli soğuk tatlı tarifi

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