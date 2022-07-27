Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmikli soğuk tatlı tarifi

Yaz aylarında serinletici lezzetler daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple hem kolay hem de ferah lezzetlerin tarifleri araştırılıyor. Peki, soğuk irmikli tatlı nasıl yapılır? Sütlü irmik tatlısı nasıl olur? Soğuk irmik tatlısı tam ölçülü: