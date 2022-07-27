Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? İrmikli soğuk tatlı tarifi
Yaz aylarında serinletici lezzetler daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple hem kolay hem de ferah lezzetlerin tarifleri araştırılıyor. Peki, soğuk irmikli tatlı nasıl yapılır? Sütlü irmik tatlısı nasıl olur? Soğuk irmik tatlısı tam ölçülü:
Sıcak yaz günlerinde kim soğuk bir tatlıya ‘hayır’ diyebilir. İşte, leziz soğuk tatlı tarifi:
İrmikli soğuk tatlı tarifi
Malzemeler:
- 9 yemek kaşığı irmik
- 10 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 litre süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tarçın
Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, şeker ve irmiği alın.
Ocağın altını açın ve tatlı kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Tatlı iyice kıvam aldığında vanilya ve tereyağını ilave edip ocağın altını kapatın.
Bir cam tepsiyi ıslatın ve tatlınızı boşaltın. Arzu ederseniz kase ya da cuplara da tatlıyı bölüştürebilirsiniz.
Tatlı soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.
Tatlı5-6 saat soğuduktan sonra tepsiden çıkartıp dilimleyin.
Tatlınızı tarçın ve mevsim meyveleriyle süsleyip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.