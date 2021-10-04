Sütlü Çorba tarifi

Özellikle bebek ve çocuklar için ideal ve kolay yapılan sütlü çorba tarifi.

Malzemeler

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

Yarım su bardağı kesme erişte

Yarım su bardağı şehriye

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Şehriye ve erişteleri su ile beraber 10 dk süreyle haşlayın. Üzerine 2 sütü bardağı suyu ekleyin. Süt kaynadıktan 5 dk sonra tuzunu ekleyin ve ocağı kapatın. Üzerine isteğe göre karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun