Sütlü Çorba tarifi
Özellikle bebek ve çocuklar için ideal ve kolay yapılan sütlü çorba tarifi.
Sütlü Çorba tarifi
Özellikle bebek ve çocuklar için ideal ve kolay yapılan sütlü çorba tarifi.
Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 3 su bardağı su
- Yarım su bardağı kesme erişte
- Yarım su bardağı şehriye
- Karabiber
- Tuz
Yapılışı
Şehriye ve erişteleri su ile beraber 10 dk süreyle haşlayın. Üzerine 2 sütü bardağı suyu ekleyin. Süt kaynadıktan 5 dk sonra tuzunu ekleyin ve ocağı kapatın. Üzerine isteğe göre karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun