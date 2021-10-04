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Kadın - Aile Sütlü Çorba tarifi
Kadın - Aile

Sütlü Çorba tarifi

Özellikle bebek ve çocuklar için ideal ve kolay yapılan sütlü çorba tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 14:49:00 -
Sütlü Çorba tarifi

Sütlü Çorba tarifi

Özellikle bebek ve çocuklar için ideal ve kolay yapılan sütlü çorba tarifi.

Malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 3 su bardağı su
  • Yarım su bardağı kesme erişte
  • Yarım su bardağı şehriye
  • Karabiber
  • Tuz

Yapılışı

Şehriye ve erişteleri su ile beraber 10 dk süreyle haşlayın. Üzerine 2 sütü bardağı suyu ekleyin. Süt kaynadıktan 5 dk sonra tuzunu ekleyin ve ocağı kapatın. Üzerine isteğe göre karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun

 

 

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