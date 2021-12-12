Süte yapılan fahiş zam vatan hainliğidir!

Sosyal medya üzerinden “Süt 15” başlığı ile paylaşım yapan birçok vatandaş yapılan fahiş zamlara “Vatan hainliği” diyerek tepki gösterirken bir tepki de Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin’den geldi.

“Hevesimiz kursağımızda kaldı”

“Yapılan bu zamlara tepkisiz kalmak mümkün değil” diyen Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Keskin, “Cumhurbaşkanımız bu tür fırsatçılara göz açtırılmaması konusunda çok büyük çaba sarf ediyor. Tüketicilerimiz de bu konuda şikayetlerini gerekli mercilere iletmelidir. Zaten yaşanan pandemiden dolayı uluslararası düzeyde yaşanan bir kriz söz konusu. Bu yüzden çiftçimizin giderleri arttı. Bugün çiftçimizin en büyük gideri yem. Bu giderleri hafifletmek için süt üreticilerinin ürettiği sütlere zam yapıldı. Ancak bu zam sevinci bir gün sürdü ve ertesi gün yangından mal kaçırırcasına daha önceden yaptıkları zamların üstüne yemin çuvalına 25 lira daha zam yaptılar. Ülkemiz büyük bir sıkıntıdan geçiyor. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Devletimize üreticilerin yardım ettiği gibi yardım etmek lazım. Süt, üreticiden ortalama 4 lira 70 kuruştan alınıyor. Bu rakamda tam olarak üreticiye verilen rakam değildir. Toplama masrafı düşülüyor. Soğutma masrafı düşüyor. Bu fiyat tamamen kaba bir rakamdır. Bunları baz alırsak marketlerde yüzde 200 zam yapılması doğru değildir” dedi.

“Arada kimler kazanıyor?”

Marketlerde satılan sütlerin etiket fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyen Keskin, “Fabrika üreticiden sütü aldıktan sonra nakliyesi, işlemesi vs maliyetleri illaki oluyor. Ancak yapılan zamma bakarsanız bu denli bir maliyet çıkacağını düşünmüyorum. Üretici yem masrafı, elektrik masrafı, bakım masrafı derken zaten elinde birşey kalmıyor. Yüzde 200’e aşkın bir zam oranından bahsediyoruz. Bu arada kimler kazanıyor bunu bilmek lazım. Bunların maliyeti üreticiden fazla mı? Bu aradaki farkı gerekli kurumlar takip etmeli. Bugün üreticinin fiyatını gıda komitesi, bakanlıklar vs birçok kurum takip ediyorsa bu fırsatçılara da bu denli kontroller yapılmalı.

“Üreticiden çok ağlıyorlar”

Marketçiler yüzde 1 kazanıyoruz diyor. Bugün iki farklı markete gidin aynı sütü biri 15 liraya satıyor, diğer 13 liraya satıyor, bir diğer 18 liraya satıyor. Bu nasıl yüzde 1 kazanma. Böyle birşey mümkün mü? Bunlar kazanmasalar bu kadar market nereden açılacak. Bakıyorsunuz üreticiden fazla kazanıp yine üreticiden fazla ağlıyorlar. Devletin üreticiden çıktıktan sonrakileri adımları denetlemesi, yem satıcılarını denetlemeli önemlidir. Hep mağdur olan üretici ve tüketicidir. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımıza destek olmamız lazım. Stokçulara göz açtırılmamalı, fahiş fiyat uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmeli” ifadelerini kullandı.