Süt tatlısı (Kıyır kıyır): Çok sayıda hep aynı kurabiyeden sıkıldınız mı? Süt ile yapılan tatlı
Uzun yıllar boyunca süt içmenin sağlığa olan faydaları üzerinde duruldu ve özellikle kemik sağlığında inanılmaz etkileri olduğu söylendi. Süt ve süt ürünleri tüketmek isteyenler süt ile yapılan tatlı buyrun!
Süt Tatlısı
İşte Şerbetli ve sütlü tatlıların birleşiminden hoşlanıyorsanız süt tatlısını kesinlikle denemeniz gerekiyor. Aceleniz var ve canınız tatlı çektiyse şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif işinizi kolaylaştıracak. Kısa bir sürede tatlınızı hazırlayabileceksiniz. Süt tatlısı hafif...
Süt Tatlısı (Kıyır Kıyır ) Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru için;
1 yumurta
1 nescafe fincanı süt
1 nescafe fincanı sıvı yağ
4 nescafe fincanı un
1 paket Kabartma tozu
Şerbeti için;
2,5 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Süt Tatlısı (Kıyır Kıyır ) Tarifi Nasıl Yapılır?
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Önce şerbetini hazırlayalım.
Şeker ve su karışımı 10 dakika kadar kaynatılır.
Soğumaya bırakılır.
Şerbet soğurken hamuru yoğuralım.
Yoğurma kabına yumurta, süt ve sıvı yağ konulur.
Üstüne un eklenir. Kabartma tozu katılır ve güzelce yoğrulur.
Küçük bir fırın kabına yağ sürülmeden güzelce hamur yayılır.
Baklava biçiminde kesilir.
180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirilir.
Ne kadar çok kızarırsa o kadar çok lezzetli oluyor.
Tatlı ve şerbet ikisi de ılıkken şerbet tatlıya dökülür.
Üzeri kapatılır.
Şerbeti çekmesi beklenir.
İstenirse kaymakla da servis edilebilir. Beğenmeniz dileğiyle.