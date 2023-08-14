  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7 milyar TL'lik yolsuzluk! Mansur Yavaş hakkında flaş gelişme

Asya ülkesinde Milli Muharip Uçak isyanı! Türkiye'de yaptı, biz hala yapamadık

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi netleşti! Bakan Işıkhan duyurdu

Akıllı telefonu olanlar, kritik uyarı: Bu hatayı yapmayın, batarya kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda uzman riskli görüyor

Ali Erbaş Müslümanları uyardı

O otel, uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası aldı, önemli avantajlar katlandı! Milyon dolarlık enerji projesi

Uzmanlardan kolon kanserine karşı uyarı

Rus jetleri NATO hava sahasında! Çok kötü, ortalık yangın yeri: Hollandalı F-16’lar ve hükümet devreye girdi!

Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması
Kadın - Aile Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı
Kadın - Aile

Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 18:18:00 - 2023-08-14 18:39:44
Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

Süt reçeli tarifi, İspanyol mutfağında sık olarak tüketilen tariflerden biri. Karamele benzeyen görüntüsüyle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu reçeli, krema olarak tatlılara da ekleyebilirsiniz. Süt reçeli hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta pişirirken sürekli karıştırmak. Peki süt reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler? Süt reçeli tarifi ve yapımı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Yapımı için malzemeler

1 litre süt
1 adet vanilya çubuğu
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu

Süt reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Sütü tencereye alın ve üzerine vanilya ile şekeri ekleyip ara ara karıştırın.

Süt kaynamaya başlayınca da kabartma tozunu ilave edin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 1 saat pişirin.

Vanilya çubuğunu tencereden çıkarıp ara ara karıştırın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süt reçeliniz koyu kıvama ulaşınca ocaktan alın.

En son kavanozlara doldurun ve soğuyunca kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edin. Hürriyet

Afiyet olsun...

İlginizi çekebilir→ Vücutta bulunan iltihaplara karşı bire bir: O virüslere adeta final yapıyor, Türkiye'de bolca bulunuyor! Meğer bu faydası varmış!→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzine zam, indirim! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2023 Pazartesi akaryakıtta tabela! İstanbul, Ankara, İzmir
Ekonomi

Benzine zam, indirim! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Ağustos 2023 Pazartesi akaryakıtta tabela! İstanbul, Ankara, İzmir

Dolar kurundaki hareketlilik ile değişik oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. BENZİN, MAZ..
Çin ülkesinde mühendisler çıldırdı, taktik değiştirdi: Yüksek lazerlerde ‘dev atılım’! Gelişmiş lazer silahları buldular!
Teknoloji

Çin ülkesinde mühendisler çıldırdı, taktik değiştirdi: Yüksek lazerlerde ‘dev atılım’! Gelişmiş lazer silahları buldular!

Gelişmiş lazer silahları geliyor: Bu lazerler için büyük bir atılım. Artık biriken atık ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırarak teoride "so..
Odatv’nin cevap veremediği iddia: “Her ay İBB’den 750 bin TL alıyor”
Gündem

Odatv’nin cevap veremediği iddia: “Her ay İBB’den 750 bin TL alıyor”

Geçtiğimiz ay gazeteci Ali Avcu, Odatv ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu. "İBB ile ilişkili Reklam İstanbul her ay Odatv'ye 750 b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23