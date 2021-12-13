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Ekonomi Süt fiyatlarındaki artışla ilgili şok sözler! Vurgun yapan kişileri açıkladı
Ekonomi

Süt fiyatlarındaki artışla ilgili şok sözler! Vurgun yapan kişileri açıkladı

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, süt fiyatlarının fahiş rakamlara satılmasına tepki göstererek önemli bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:43:00 -
Süt fiyatlarındaki artışla ilgili şok sözler! Vurgun yapan kişileri açıkladı

Süt fiyatları üretici tarafından 3.3 liraya satılırken markette 18 liraya satılmasına İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir isyan etti. Demir "Mecbur olduğumuz için böyle yapıyorlar" dedi.
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Süt fiyatlarında yükseliş durmak bilmiyor. Üreticiden çok ucuza alınan süt nihai tüketiciye fahiş fiyattan satılıyor. Üreticiden son müşteriye ulaşıncaya kadar neredeyse 5-6 kat fiyatı artan süt fiyatları için İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir önemli açıklamalarda bulundu.

Demir, fiyat artışlarına yönelik olarak "Fahiş fiyat değil, büyük bir vurgun bu. Mecbur olduğumuz için böyle yapıyorlar" dedi.

Demir'in CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamalar şöyle:

Farklı farklı satış yapıyorlar

Ürünü köylüden alıyorlar. Yanına 3 tane firma koyuyorlar. Her firmaya ayrı ayrı satış yapıyorlar. 4 tane firmada el değiştiriyor. 3 liralık ürün markete 13 liraya geliyor. Arada farklı aracılar varmış gibi hareket ediyorlar. Ancak aynı kişiler. Fahiş fiyat değil büyük bir vurgun bu. Stok eden para kazanıyor algısı oldu artık. Almaya mecbur olduğumuz için böyle yapıyorlar.

Beklentimiz devlet alsın

Üretici ile tüketiciyi buluşturmak zorundayız. Ülkeyi değişik oyunlarla diz çöktüremediler. Şu anda gıda ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Beklentimiz devletimiz ürünü direkt köylüden alsın ya da alıcılarla kontak kursun. Bilinçli tarımı yaygınlaştırıp üreticiden alıp direkt tüketiciye ulaştırmanın sistemin kuracağız.

Son 3 gündür yeme gübreye her gün zam geliyor! Bunu görüp uyanmamız lazım

Üretirken tedirgin oluyoruz. Bunun alıcısı olmadı mı üretmenin de bir anlamı yok. Milletin de sıkıntısı var. Burada herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Çiftçiyi sokağa çağırıyorlar. Bu oyun değil de nedir? Son 3 gündür yeme gübreye her gün zam geliyor. Bunu görüp uyanmamız lazım. Biz üreticiyiz. Derdimiz 3-5 kuruş kazanıp hayatımızı idame ettirmek. Lütfen üretmeye devam edin.

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