Çocukların dişlerinin çıkması ve tekrar yerine dişlerinin gelmesi süreci, en önemli süreçlerden biridir. Peki ama süt dişleri ne zaman dökülür? Süt dişleri kaç yaşında dökülmeye başlar? İşte detaylar...

Bebeklerin dişleri anne karnında oluşuma geçer. Yaşları geldiğinde de tamamen dışarıya çıkarlar. Bu dönemde yapıya, gelişime ve kişiden kişiye farklılıklar gelişebilir.

Dişler ortalama 5 yaşından sonra dökülmeye başlar. Bütün dişlerin dökülme süreci 3 sene gibi bir vakit alabilir. Süt dişleri, alttan gelen kalıcı dişler bu dişlere baskı yapmaya başladığında dökülürler.

Bazı bebekler dişlerini diğerlerine göre daha erken çıkartırlar. Aslında her şeyin bebeğin büyüme hızı ile ilişkili olduğunu belirtmek gerekir. Bu dişler sadece yemek yeme ve konuşma konularında fayda sağlamaz, aynı zamanda en az bunlar kadar önemli başka bir işe de yararlar. Daha sonraki yıllarda kalıcı dişlerin çıkacağı yerlerin korunmasını sağlama gibi bir görevleri vardır.