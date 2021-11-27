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Kadın - Aile Süt dişleri, daimi dişler için rehber görevi görür
Kadın - Aile

Süt dişleri, daimi dişler için rehber görevi görür

Uzmanlar ebeveynleri uyardı: ''Süt dişleri, daimi dişler için rehber görevi görür''

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:58:00 -
Süt dişleri, daimi dişler için rehber görevi görür

Halk arasında süt dişi ile ilgili yanlış bir kanının olduğunu belirten diş hekimi Mahmut Aslan, ''Süt dişleri hem estetik hem beslenme hem de çiğneme adına büyük bir fonksiyon sahibidir. Yerine gelecek olan daimi dişler için de rehber görevi görmektedir'' diyerek ebeveynleri uyardı.

Medical Park Elazığ Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Mahmut Aslan, 22-28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Hızlı diş çürümelerinin olduğu çocuklardaki ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Aslan, süt dişlerinin daimi dişler için rehber görevi gördüğünü, çürük görüldüğü anda ise dişe erken bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Aslan, dişlerin günde iki defa fırçalanması, şeker tüketiminin minimuma indirilmesi ve çocukların 6 ayda bir diş hekimine götürülmesi için ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti. Çocuklarda hızlı diş çürümeleri olduğuna dikkat çeken ve buna sebep olan etkenleri anlatan Aslan, ''Çok fazla şeker tüketimi ve yetersiz ağız hijyeni diş çürüklerine neden olmaktadır. Bazı genetik hastalıklar da sebepler arasındadır. Çocukların dişleri hızlı bir şekilde çürümeye meyillidir, bu yüzden ağız ve diş sağlığını korumak çok önemli. Sabah akşam mutlaka çocukların dişleri fırçalanmalıdır. Şeker tüketimi minimuma indirilmelidir. Bu yüzden ebeveynlere de büyük sorumluluk düşmektedir” dedi.

Süt dişleri ile ilgili halk arasında doğru bilenen yanlışlar hakkında da bilgi veren Aslan, ''Genelde halk arasında, ‘Süt dişidir, ne de olsa düşer ve tedavi etmeyelim’ diye yanlış bir kanı vardır. Çünkü süt dişleri hem estetik hem beslenme hem de çiğneme adına büyük bir fonksiyon sahibidir. Yerine gelecek olan daimi dişler için de rehber görevi görmektedir. Bu yüzden çürük görüldüğü anda, dişe erken bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çocukların mutlaka 6 ayda bir diş hekimliğine götürülmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Medical Park Elazığ Hastanesi içinde kurulan stantta ağız ve diş sağlığına dikkat çeken çalışanlar ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında hasta ve yakınlarına diş fırçası ve macunu hediye ederek bilgilendirmelerde bulundu.

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