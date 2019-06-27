Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine titredi

Aynı titreme nöbeti kısa bir süreliğine yine yaşandı. Başbakan Angela Merkel, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in mazbata töreninde yine nöbeti tuttu. Birden tüm vücudu titremeye başladı. Başbakan Merkel bunun üzerine hareket edince, titreme yeniden geçti. Kendisine bir bardak su getirildi, ancak Merkel suyu içmedi.

Bir hafta önceki titremede sıcak hava ve su eksikliğini gerekçe gösteren, “Üç bardak su içince her şey geçti” diyen Merkel’in yeniden titremesi sağlık durumu üzerine endişeleri artırdı.

Avrupa Paarlamentosu’na seçilen Adalet Bakanı Katarina Barley, Bellevue’de düzenlenen törende görevini Christine Lambrecht’e teslim etti.