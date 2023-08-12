Susuz İstanbul CHP’nin eseri

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da medya buluşmasında habercilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Bakan Yumaklı’nın, bazı büyükşehirlerde barajların su seviyesine ilişkin bilgi verirken, en kritik durumda olan İstanbul’daki barajların su seviyesinin geçen yılın aynı döneminde yüzde 64,8’deyken bu yıl yüzde 36’ya düştüğünü söyledi. Yumaklı’nın açıklamasının detaylarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, sırf elektrik faturasından kaçınmak için yaz dönemi öncesinde Melen gibi mega şehrin önemli su rezervlerinin bulunduğu bölgelerden su pompalamadığı ortaya çıktı.

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Bazı büyükşehirlerdeki barajların doluluk oranlarına ilişkin soruları cevaplayan Yumaklı, şunları dile getirdi: “Özellikle Ankara-İstanbul çok konuşuluyor. Bunların geçen yılki rakamlarını da vereyim; Ankara için yüzde 33.4, 2022 doluluk oranı bu, İstanbul için yüzde 64.8, İzmir için de yüzde 24.5. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında İstanbul’un yüzde 64,8’ten yüzde 36’ya düştüğünü görebiliyoruz. Bu konu da çok speküle ediliyor, açıkçası biz burada işletmeyle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Zamanında eğer İstanbul’daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsaydı, şu anda bu doluluk oranları sezona çok daha yüksek oranlarda olacaktı. İstanbul’un barajlarına bütün kaynaklardan gelen suları bir kenara bırakalım, İstanbul kullanmış olduğu suyun yüzde 77’sini Melen kaynaklarından elde ediyor, geri kalanını da diğer barajlardan. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde İstanbul’un ihtiyacı olan suya farklı kaynaklardan katkı yapma konusunun olmadığını görüyoruz biz burada. Bir de tahminimiz odur ki bazı maliyetlerden kurtarmak için diyelim işletme düzeninde olması zamanda olması gereken suyun barajlara aktarılmaması sebebiyle düştüğünü görüyoruz.”

Ormanları artıracağız

Orman yangınlarıyla ilgili soruları cevaplayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: “Orman yangınlarıyla aktif mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkelerden birisiyiz, bu da bizi gururlandırıyor elbette. Özellikle erken uyarı sistemlerimiz de fark edildiği üzere güçlü müdahale filomuzla yangınlarla etkin bir şekilde mücadele edildi, edilmeye devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yine teknolojiyi kullanacağız demiştim, dünyada İHA teknolojisi, yani insansız hava aracı teknolojisini kullanan 2 ülkeden bir tanesiyiz. Bir veri de paylaşayım, ülkemizde bu yıl 8 Ağustos’a kadar meydana gelen 1.212 orman yangınının 418’i İHA’lar tarafından ilk anda tespit edildi. Birkaç veri de orman varlığımızla ilgili vermek isterim; Türkiye genelinde son 20 yılda 6,5 milyar fidan toprakla buluştu. Son 5 yılda da her yıl ortalama 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak üzere bir gayretimiz var. Geçtiğimiz yıl 2022 yılında bu 600 milyonu artık biz taban olarak belirledik, bu hedefin üzerine çıkmak arkadaşların görevi. Geçen yılki dikilen fidan sayısı 650 milyon. Amacımız orman yangınlarıyla değil her yıl toprakla buluşturduğumuz fidanlarla anılmak.

Gıdada fahiş fiyat

Fahiş fiyatlara da cevap veren İbrahim Yumaklı, şunları aktardı: “Gündelik tüketimde yeri olan işte domates gibi veya diğer ürünler gibi, sebze-meyve ürünleri gibi bunların tüketilen yerlere yakınlığını sağlamamız gerekir, bu kadar net. Çünkü Antalya’dan İstanbul’a işte 900 kilometre, zaman, ısı vesaire, harcanan emek, diğer maliyetler bunu kaçınılmaz hale getiriyor; bu birincisi. İkincisi, elbette ki girdi maliyetleriyle alakalı unsurlardan en önemlisi, işte nedir? Bitkisel üretim için konuşacak olursak, gübredir, mazottur ve diğer sulamayla ilgili konulardır. Bunların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz.”

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