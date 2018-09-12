Susamın faydaları nelerdir?

Ulaşılması bir sokak simidi kadar kolay olan susamın faydaları saymakla bitmiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre susam her derde deva mucizevî bir gıdadır.

İşte susamın faydaları…

*Susam çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Yüksek oranda demir ve vitaminler içeren susam; kansızlığa birebirdir.

*Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

*Son yıllarda yapılan araştırmalara göre susamın yağı bağırsak kanserine yakalanma riskini en aza indirir.

*Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.

*Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler.

*Kolesterol ve tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur.

*Susam yağı eklem ağrılarını azaltmaya yardımcıdır.

*Susam yağı romatizma ağrılarını yok eder.

*Antioksidan kaynağı olan susam cildin yaşlanmasını engeller.

*İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır.

*Saçları besleyen susam yağı saça parlaklık ve canlılık verir.