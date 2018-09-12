Susamın faydaları nelerdir?
Antioksidan kaynağı olan susam cildin yaşlanmasını engeller. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır. Saçları besleyen susam yağı saça parlaklık ve canlılık verir.12 Eylül 2018 Çarşamba 23:27
Ulaşılması bir sokak simidi kadar kolay olan susamın faydaları saymakla bitmiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre susam her derde deva mucizevî bir gıdadır.
İşte susamın faydaları…
*Susam çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Yüksek oranda demir ve vitaminler içeren susam; kansızlığa birebirdir.
*Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
*Son yıllarda yapılan araştırmalara göre susamın yağı bağırsak kanserine yakalanma riskini en aza indirir.
*Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.
*Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler.
*Kolesterol ve tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur.
*Susam yağı eklem ağrılarını azaltmaya yardımcıdır.
*Susam yağı romatizma ağrılarını yok eder.
*Antioksidan kaynağı olan susam cildin yaşlanmasını engeller.
*İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır.
*Saçları besleyen susam yağı saça parlaklık ve canlılık verir.
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