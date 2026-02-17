Susamamak için sahurda ne yenir ne içilir?

Sahur; oruç süresince hem enerjiyi koruyan hem de susuzluk hissini azaltan en önemli öğünlerden biri. Bu nedenle sahurda ne yendiği ve ne içildiği günün nasıl geçeceğini doğrudan etkiliyor. Uzun süre tok kalmayı sağlayan besinler, vücudun su dengesini destekleyen yiyecekler ve uzak durulması gereken gıdalar her yıl olduğu gibi bu Ramazan öncesinde de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sahurda tok tutan besinler hangileri?

Uzun süre tokluk hissi sağlayan besinlerin başında protein ve lif yönünden zengin gıdalar geliyor. Yumurta, peynir, yoğurt ve kefir gibi besinler mide boşalmasını yavaşlatarak açlık hissinin daha geç ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Tam tahıllı ekmek, yulaf, bulgur ve esmer pirinç gibi kompleks karbonhidratlar ise sindirimi yavaş olduğu için kan şekerini dengede tutuyor ve gün boyunca enerjinin korunmasına katkı sağlıyor. Baklagiller ve çiğ kuruyemişler de lif ve sağlıklı yağ içerikleri sayesinde sahurda tercih edilen doyurucu seçenekler arasında yer alıyor.

Sahurda susatmayan yiyecek ve içecekler

Sahurda su içeriği yüksek besinlere yer vermek, gün içinde susuzluk hissini azaltmaya yardımcı oluyor. Salatalık, domates, marul ve benzeri yeşilliklerle hazırlanan salatalar vücudun su dengesini korumaya destek oluyor.

Karpuz, kavun, portakal ve üzüm gibi meyveler de yüksek su oranları sayesinde ferahlatıcı bir etki sağlıyor. Yoğurt, ayran ve kefir gibi süt ürünleri hem sıvı alımına katkıda bulunuyor hem de sindirim sistemini destekliyor.

Sahurda uzak durulması gereken yiyecekler neler?

Sahurda tuzlu, baharatlı ve aşırı yağlı yiyeceklerin tercih edilmemesi öneriliyor. Bu tür besinler gün içinde susuzluk hissini artırabildiği gibi mideyi de yorabiliyor.

Kızartmalar, ağır hamur işleri ve aşırı şekerli gıdalar kan şekerinde dalgalanmaya yol açarak daha erken acıkmaya neden olabiliyor. Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler de vücuttan su atımını hızlandırabildiği için sahurda sınırlı tüketilmesi gereken içecekler arasında yer alıyor.

Sahurda dengeli bir öğün neden önemli?

Sahurda protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağların dengeli şekilde yer aldığı bir öğün tercih edilmesi gün boyunca hem enerji seviyesinin korunmasına hem de açlık ve susuzluk hissinin daha geç ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Yeterli miktarda su içmek ve lifli besinlere yer vermek de oruç süresini daha rahat geçirmeyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.