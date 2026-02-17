CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık”

13 Ocak’ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş ve 20 kişi daha gözaltına alındı. Onlardan biri de Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu’ydu. Mutlu etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edildi.

Dava kapsamında ifade veren Mutlu, Rıza Akpolat ile arasında geçen konuşmaları anlattı.

Mutlu şunları söyledi:

“İstanbul İl Kongresinden önce ilçe kongreleri devam ederken Rıza Akpolat’a sürecin nasıl gittiğini sordum. Bana 'çoğu ilçeyi aldık, Kemal bey görüşmeye çağırıyor ancak kongreler bittikten sonra gideceğim, önceki kongrede düştüğüm tuzağa düşmeyeceğim, gösterdikleri adayı dayatmalarına izin vermeyeceğim' dedi.

Daha sonra ilçe kongreleri bitince Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmeye gitti. Burada il başkanlığı için Özgür Çelik'in aday gösterilmesini Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istediğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu talebe yanıt vermediğini söyledi.

Sonrasında Özgür Çelik yerine Cemal Canpolat aday gösterilince Rıza Akpolat, Özgür Çelik'in aday olması noktasında Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle birlikte hareket etme kararı aldı.

Özgür Özel'in, Genel Başkan seçilmesinden sonra kurultayı kastederek çok masraf yaptığını söyledi.”