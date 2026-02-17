  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin” Umut hakkı kesin hak değil hukuki bir imkandır Trump’tan Guthrie ailesine 'İdam' sözü: İçeride adalet, dışarıda sömürü! 8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı Türkiye yeni güne iki büyük operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var Uluslararası İstikrar Gücü ile Gazze'ye asker göndermeyi planlıyor Asker gönderecek ilk arap ülkesi Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu 17 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık”
Gündem

CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li itirafçı neler söyledi neler! "Kurultayda çok masraf yaptık"

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen İhale Danışmanı Mustafa Mutlu, ifadesinde Rıza Akpolat’ın il kongresi sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içi adaylık tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Mutlu’nun beyanları, CHP’deki kongre sürecine dair kulis iddialarını da dosyaya taşıdı.

13 Ocak’ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş ve 20 kişi daha gözaltına alındı. Onlardan biri de Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu’ydu. Mutlu etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edildi.

Dava kapsamında ifade veren Mutlu, Rıza Akpolat ile arasında geçen konuşmaları anlattı.

Mutlu şunları söyledi:

 

İstanbul İl Kongresinden önce ilçe kongreleri devam ederken Rıza Akpolat’a sürecin nasıl gittiğini sordum. Bana 'çoğu ilçeyi aldık, Kemal bey görüşmeye çağırıyor ancak kongreler bittikten sonra gideceğim, önceki kongrede düştüğüm tuzağa düşmeyeceğim, gösterdikleri adayı dayatmalarına izin vermeyeceğim' dedi.

Daha sonra ilçe kongreleri bitince Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmeye gitti. Burada il başkanlığı için Özgür Çelik'in aday gösterilmesini Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istediğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu talebe yanıt vermediğini söyledi.

 

Sonrasında Özgür Çelik yerine Cemal Canpolat aday gösterilince Rıza Akpolat, Özgür Çelik'in aday olması noktasında Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle birlikte hareket etme kararı aldı.

Özgür Özel'in, Genel Başkan seçilmesinden sonra kurultayı kastederek çok masraf yaptığını söyledi.

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu
MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

Gündem

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış
CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış

Gündem

CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış

CHP zeytinlik katliamı yapıyor! Nerede sizin kazınız, ördeğiniz
CHP zeytinlik katliamı yapıyor! Nerede sizin kazınız, ördeğiniz

Gündem

CHP zeytinlik katliamı yapıyor! Nerede sizin kazınız, ördeğiniz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti

Kayseri’de bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görünt..
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23