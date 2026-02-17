Pekmeze 2 damla ekleyin sadece: Karaciğeri temizleyen detoks karışımına dönüşüyor

Bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi olarak bilinen pekmez, nesillerdir sofralarımızın baş tacı. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, pekmezi tek başına tüketmek yerine içine birkaç damla limon sıkmanın etkilerini katladığını ortaya koyuyor. Özellikle vücudun demiri emme kapasitesini zirveye taşıyan bu küçük dokunuş, kış aylarının yorgunluğunu ve hastalıklarını kapıdan kovmaya kararlı.