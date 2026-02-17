  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu uyarılara kulak verilmeli: Ramazan'da vücudu susuz bırakmayın, ağır yemekler tüketilmesini istemiyoruz... Öyle bir şey denedi ki bilim dünyası... Uyku depolamak ne anlama gelir? CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu! Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı Sosyal medya yangın yeri: Ütü yanığı baskılı göleğin fiyatı şok etti! Türkiye'den 45 adet Hürjet alan İspanya'dan beklenmedik karar! Öyle bir şey yaptılar ki herkes tepkili Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek İstanbul'da yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı
DHA Giriş Tarihi:

Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

Esenler Belediyesi, “Ramazan rahmettir” temasıyla hazırladığı Ramazan ayı etkinlik ve sosyal destek programını kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan boyunca dayanışmayı ve sosyal yardımları artıracaklarını vurguladı. Göksu, “Vakit bazen bizi kovalar, bazen biz vakti kovalarız. Vakti kovalayanlar ve o gün iftarını hazırlayamayanlar için Alo iftar hattımız devrede olacak. Hanımefendi bugün iş yoğunluğuyla iftarını hazırlayamadı. Alo iftar hattını aradığında akşam onun evine dört kişilik yemeği götüreceğiz” dedi. Esenler Belediyesi Dayanışma ve İyileştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan ayı boyunca ilçede hayata geçirilecek sosyal yardımlar, iftar organizasyonları ve kültürel etkinlikler paylaşıldı.

#1
Foto - Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

150 BİN KİŞİYE İFTAR VERECEĞİZ: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Ramazan bizim inancımızda aslında bizi yaratan Cenabıhakk'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın, akıl sahibi olmanın, gereğini yapmanın en önemli amelidir. Bunun içindir ki Ramazan geldiği anda iklimiyle beraber gelir. Ramazanın ruhunu ve iklimini evlerimizde hissederiz, sokağımızda hissederiz, caddemizde, esnafımızda hissederiz. Ramazan'ın kendi manevi iklimine, kendi ruhi iklimine uygun bir şekilde her birimiz hazırlıklarımızı, donanımlarımızı yaptık. Esenler'de toplam 150 bin iftar vereceğiz. Bu sene iftar saati kısmı olarak trafiğin yoğun saatine geldiği için çorba çeşmelerimizde 120 bin bardak çorba dağıtımı planlıyoruz. Bu büyük şehirde telaşe var. Vakit bazen bizi kovalar, bazen biz vakti kovalarız. Vakti kovalayanlar ve o gün iftarını hazırlayamayanlar için Alo iftar hattımız devrede olacak. Hanımefendi bugün iş yoğunluğuyla iftarını hazırlayamadı. Alo iftar hattını aradığında akşam onun evine dört kişilik yemeği götüreceğiz” diye konuştu.

#2
Foto - Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

BİN HANEYE İFTAR YEMEĞİ GİDECEK: Eve teslim iftar projesini anlatan Göksu, “Bizim inancımızda iftarın bir özelliği vardır. İftar sadece fakirler için yapılan bir ikram değildir. Peygamber Efendimiz oruçluyu iftar ettirin diyordu. Biz de Esenler’de tespit ettiğimiz yaklaşık bin hanede her akşam iftar sofrası kuracağız. Üçüncüsü aşevimiz zorunlu hallerde aynı anda 120 bin kişiye iftar çıkartabilen yemek çıkartabilen bir aşevi. Aynı zamanda her akşam burada her mahalleden iftar yapmak isteyen, ihtiyacı olan kardeşlerimizi ücretsiz, gönüllü olarak burada ağırlayacağız. Esenler çok genç bir nüfusa sahip. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz için her gün Esenler'den yüz gencimizi alıp İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla buluşturup akşam o tarihi ve kültürel dokusunun altında iftar yapıp tekrar evlerine getireceğiz. Aslında her akşam 100 gencimize de tarihi mekanlarda iftar sofraları kuracağız” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

12 CAMİDE ASKIDA İFTAR OLACAK: Mahalle halkı için camilerde iftar sofraları kurulacağını belirten Göksu, “Askıda iftar olacak. 12 camiyi belirledik. 12 camimizde olur ya iftarını hazırlayamamış olanlar olabilir. İftar almaktan çekinenler olabilir. On iki camimizde de askıda iftarımız var. İftar öncesi iftarlıklar askıya çıkacak. İhtiyacı olanlar o askıda iftarda iftarlarını alacaklar ve evlerinde iftarlarını yapacaklar” dedi.

#4
Foto - Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

değinen Göksu, “Gazze'de geçen yıl 7 Aşevi'nde yine iftar vermiştik. Bu sene de Allah nasip ederse Gazze'de 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Deniz Fener Derneği'nin organizasyonuyla Esenler Belediyesi olarak biz de 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Gazze'deki iftarımız bu Ramazan'ın bereketiyle, o iftarın coşkusuyla kardeşlerimize manevi ruhu itibariyle bir haz yaratır. Ramazan aynı zamanda yeryüzündeki insanlığın dirilişine ve direnişine de ciddi anlamda bir vesile olacak. Dünyanın her bir tarafında Ramazan ikliminin bu yıl çok farklı yaşandığını hissediyoruz. Çünkü insanlık öyle bir dönemden geçiyor ki öyle bir karanlık dönemden geçiyor ki insanın kendi manevi dinamiklerini hatırlaması, manevi direncini yükseltmesi gereken bir dönemden geçiyor. Ramazan bütün Müslümanlar için bu fırsatı sunduğundan dolayı, yeryüzündeki bütün Müslümanlar, Ramazan iklimini bütün hücreleriyle hissederek yaşamak için şimdiden heyecanını ve motivasyonunu aldığını görüyorum” diye konuştu.

#5
Foto - Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

Ramazan ayında İstanbul’un tarihi ve kültürel dokularına geziler düzenleyeceklerini söyleyen Göksu, “Huzur gezilerinde yaşına bakmaksızın vatandaşlarımızı İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla buluşturacağız. Tabii bu da yetmeyecek. Herkes orucunu tuttu, akşam iftarını yaptı, sonra şu cıvıl cıvıl meydanlarımıza gelecek ve o meydanımızda çocuk istiyorsa çocuk şenliğine katılacak. Anne ve babalar ise kültürel etkinliklerden istifade edebilecek” dedi. Ayrıca Ramazan programı kapsamında sosyal market uygulamasına da değinen Göksu, belediyenin marketinde para yerine yüklenen puanlı kart sisteminin geçerli olduğunu belirtti. Göksu, ihtiyaç sahiplerine verilen kartlara yüklenen puanlarla temel gıda ve ev ihtiyaçlarının karşılanabildiğini ifade etti. Göksu, emeklilere yönelik destek kartlarının da dağıtıldığını, bu kartla alışveriş yapılabileceklerini söyledi. 'Alo İftar' hattının numarası 440 09 39 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu
Gündem

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan ayı genelgesinden rahatsız oldu.

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23