Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı
Esenler Belediyesi, “Ramazan rahmettir” temasıyla hazırladığı Ramazan ayı etkinlik ve sosyal destek programını kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan boyunca dayanışmayı ve sosyal yardımları artıracaklarını vurguladı. Göksu, “Vakit bazen bizi kovalar, bazen biz vakti kovalarız. Vakti kovalayanlar ve o gün iftarını hazırlayamayanlar için Alo iftar hattımız devrede olacak. Hanımefendi bugün iş yoğunluğuyla iftarını hazırlayamadı. Alo iftar hattını aradığında akşam onun evine dört kişilik yemeği götüreceğiz” dedi. Esenler Belediyesi Dayanışma ve İyileştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan ayı boyunca ilçede hayata geçirilecek sosyal yardımlar, iftar organizasyonları ve kültürel etkinlikler paylaşıldı.