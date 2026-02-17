Bir telefon uzağınızda! AK Partili belediyeden ‘Alo İftar’ hattı

değinen Göksu, “Gazze'de geçen yıl 7 Aşevi'nde yine iftar vermiştik. Bu sene de Allah nasip ederse Gazze'de 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Deniz Fener Derneği'nin organizasyonuyla Esenler Belediyesi olarak biz de 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Gazze'deki iftarımız bu Ramazan'ın bereketiyle, o iftarın coşkusuyla kardeşlerimize manevi ruhu itibariyle bir haz yaratır. Ramazan aynı zamanda yeryüzündeki insanlığın dirilişine ve direnişine de ciddi anlamda bir vesile olacak. Dünyanın her bir tarafında Ramazan ikliminin bu yıl çok farklı yaşandığını hissediyoruz. Çünkü insanlık öyle bir dönemden geçiyor ki öyle bir karanlık dönemden geçiyor ki insanın kendi manevi dinamiklerini hatırlaması, manevi direncini yükseltmesi gereken bir dönemden geçiyor. Ramazan bütün Müslümanlar için bu fırsatı sunduğundan dolayı, yeryüzündeki bütün Müslümanlar, Ramazan iklimini bütün hücreleriyle hissederek yaşamak için şimdiden heyecanını ve motivasyonunu aldığını görüyorum” diye konuştu.